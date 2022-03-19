«Хеккен» подписал полузащитника «Нижнего Новгорода» Ларсена
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ларс Олден Ларсен перешел в «Хеккен», сообщает пресс-служба шведского клуба.
Команда заключила контракт с 23-летним норвежцем до конца сезона.
Ларсен перешел в «Нижний Новгород» в феврале из норвежского «Мьендалена». Футболист принял участие в 4 матчах российской команды и не отличился результативными действиями.
16 марта «Нижний Новгород» объявил о приостановке контракта с Ларсеном. Ранее ФИФА разрешила футболистам приостанавливать действия соглашений с российскими клубами в одностороннем порядке без выплаты компенсаций.
Источник: https://bkhacken.se/nyhet/1279
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|
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|38
|
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|
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|5
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|4
|8
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
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|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
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|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
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|
Уфа – Краснодар
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|20.03
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|
ЦСКА – Рубин
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Уфа
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