«Хеккен» подписал полузащитника «Нижнего Новгорода» Ларсена

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ларс Олден Ларсен перешел в «Хеккен», сообщает пресс-служба шведского клуба.

Команда заключила контракт с 23-летним норвежцем до конца сезона.

Ларсен перешел в «Нижний Новгород» в феврале из норвежского «Мьендалена». Футболист принял участие в 4 матчах российской команды и не отличился результативными действиями.

16 марта «Нижний Новгород» объявил о приостановке контракта с Ларсеном. Ранее ФИФА разрешила футболистам приостанавливать действия соглашений с российскими клубами в одностороннем порядке без выплаты компенсаций.