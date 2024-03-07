«Ростов» подготовил специальную форму на матч с «Краснодаром»

«Ростов» показал специальную форму, в которой команда сыграет с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ.

В основу дизайна вошла мозаика из подземных переходов Ростова и памятники архитектуры города.

«Уверены, что эта идея, наполненная историческими ценностями, вдохновит нашу команду», — сказано в сообщении клуба.

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится 8 марта. Начало — в 18.30 мск.