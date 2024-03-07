Жоаозиньо: «Жаль, что с Промесом возникла такая ситуация. Его отсутствие — огромная потеря для «Спартака»

Полузащитник «Новоризонтино» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Жаль, что такая ситуация возникла с Промесом. Он очень хороший футболист! Его отсутствие — огромная потеря для «Спартака», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Ранее 32-летний голландец пропустил матч против «Зенита» (0:0) в 19-м туре РПЛ. 29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Сообщалось, что футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

4 марта появилась информация, что Промес избежит экстрадиции в Нидерланды, заплатит штраф и вылетит в Россию 5 марта. Ожидалось, что он сможет принять участие в матче против «Факела» в 20-м туре 10 марта, но позже стало известно, что суд футболиста в ОАЭ отложили на неделю.