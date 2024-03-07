Дьяков поделился ожиданиями от матча между «Ростовом» и «Краснодаром» в РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о матче 20-го тура РПЛ между желто-синими и «Краснодаром».

Игра пройдет в пятницу, 8 марта, в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.30 мск.

«Между этими командами матчи всегда интересные. Когда я еще играл за желто-синих, с «быками» у нас были интересные матчи и голов много забивалось. Думаю, эта игра будет не исключением, хотя сейчас команды не так хороши в атаке, как хотелось бы. Жду, что в этой встрече будет достаточно голов», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Ростов» располагается на десятой строчке (24 очка).

Матч первого круга между командами завершился победой «быков» со счетом 3:2.