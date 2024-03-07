Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

7 марта, 12:31

Дьяков поделился ожиданиями от матча между «Ростовом» и «Краснодаром» в РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о матче 20-го тура РПЛ между желто-синими и «Краснодаром».

Игра пройдет в пятницу, 8 марта, в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.30 мск.

«Между этими командами матчи всегда интересные. Когда я еще играл за желто-синих, с «быками» у нас были интересные матчи и голов много забивалось. Думаю, эта игра будет не исключением, хотя сейчас команды не так хороши в атаке, как хотелось бы. Жду, что в этой встрече будет достаточно голов», цитирует Дьякова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Ростов» располагается на десятой строчке (24 очка).

Матч первого круга между командами завершился победой «быков» со счетом 3:2.

Источник: «РБ Спорт»
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
0
Читайте также
Стали известны пары 1/2 финала пути РПЛ Кубка России
42-летняя американка пробежала 900 километров за шесть дней
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Лучшего легионера КХЛ собирались посадить на 25 лет и уволили из «Локомотива». Теперь он может выбить Ярославль из Кубка Гагарина
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: «Ростов» — «Краснодар», «Урал» — «Зенит» и другие матчи
Абаскаль, Карпин и Ивич оштрафованы по итогам матчей 20-го тура РПЛ
«Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей после игры с «Ахматом» в РПЛ
Харин дисквалифицирован на два матча после игры «Динамо» — «Ахмат»
«Сочи» обратился в КДК по итогам матча с «Локомотивом»
«Локомотив» попросил КДК рассмотреть эпизод с удалением Карпукаса
Личка: «Если Деограсию продадут дороже, чем меня, это будет даже хорошо для «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почетный президент РФС Колосков: «Развитие российского футбола ускорилось при Дюкове. Движение идет — никаких сомнений нет»

«Ростов» подготовил специальную форму на матч с «Краснодаром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости