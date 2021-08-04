«Ростов» показал фото Семина на стадионе: «Добро пожаловать в южную столицу»

«Ростов» показал фотографию нового главного тренера команды Юрия Семина на домашнем стадионе ростовчан.

«Добро пожаловать в Южную столицу, Юрий Павлович!» — говорится в публикации в официальном Twitter «Ростова».

Добро пожаловать в Южную столицу, Юрий Павлович! ?? pic.twitter.com/wvr22zifcr — Football Club Rostov (@rostovfc) August 4, 2021

Сегодня, 4 августа «Ростов» объявил о назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды. Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России.

Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», в котором он работал с августа 2016 года до мая 2020-го. Под его руководством железнодорожники стали чемпионами России, дважды выиграли Кубок и стали обладателями Суперкубка России.

После двух туров Тинькофф РПЛ «Ростов» находится на 15-м месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.