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«Ростов» показал фото Семина на стадионе: «Добро пожаловать в южную столицу»

15:44
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Ростов» показал фотографию нового главного тренера команды Юрия Семина на домашнем стадионе ростовчан.

«Добро пожаловать в Южную столицу, Юрий Павлович!» — говорится в публикации в официальном Twitter «Ростова».

Сегодня, 4 августа «Ростов» объявил о назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды. Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России.

Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», в котором он работал с августа 2016 года до мая 2020-го. Под его руководством железнодорожники стали чемпионами России, дважды выиграли Кубок и стали обладателями Суперкубка России.

После двух туров Тинькофф РПЛ «Ростов» находится на 15-м месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

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Иван Торопцев все материалы автора

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