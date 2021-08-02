«Ростов» определился с кандидатурой сменщика Карпина

По данным «СЭ», «Ростов» уже определился со сменщиком Валерий Карпина на посту главного тренера. Его имя должны объявить в ближайшие дни.

В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил об уходе Карпина, который ранее возглавил сборную России.

«Ростов» начал новый сезон с двух поражений в Тинькофф РПЛ.