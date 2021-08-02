«Ростов» определился с кандидатурой сменщика Карпина
21:11
По данным «СЭ», «Ростов» уже определился со сменщиком Валерий Карпина на посту главного тренера. Его имя должны объявить в ближайшие дни.
В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил об уходе Карпина, который ранее возглавил сборную России.
«Ростов» начал новый сезон с двух поражений в Тинькофф РПЛ.
Читайте также
Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
Аблязин и Шин набрали абсолютно одинаковую сумму, но золото Олимпиады отдали корейцу. Сумасшествие в гимнастике
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю