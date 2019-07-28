"Ростов" обыграл "Арсенал" в Туле и поднялся на второе место в РПЛ

"Ростов" одержал победу над "Арсеналом" (3:2) в матче третьего тура чемпионата России. В составе гостей отличились полузащитники Роман Еременко, Алексей Ионов и нападающий Элдор Шомуродов​. Встреча проходила в Туле.

В составе "Арсенала" форвард Евгений Луценко забил на 67-й минуте встречи. На третьей компенсированной минуте отличился хавбек Горан Чаушич.

"Ростов" с семью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ после трех туров. "Арсенал" – с 4 баллами на 7-м месте.

Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:3 (0:1)

Голы: Еременко, 21 (0:1). Ионов, 49 (0:2). Луценко, 67 (1:2). Шомуродов, 81 (1:3). Чаушич, 90+4 (2:3).

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш (Комбаров, 76), Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий (Банда, 79), Костадинов (Горбатенко, 72), Чаушич, Ткачев, Лесовой, Луценко.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Байрамян (Зуев, 70), Норманн, Попов (Глебов, 68), Еременко, Ионов, Шомуродов (Сигурдарсон, 84).

Предупреждения: Григалава, 10. Козлов, 27. Костадинов, 37. Попов, 47. Байрамян, 57. Горбатенко, 80.

Судьи: Матюнин. Еремин, Шаламберидзе (все – Москва).

28 июля. Тула. Стадион "Арсенал".

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