Глава Нижегородской области Никитин — о назначении Шпилевского в «Пари НН»: «Получили, что хотели»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» о выборе нового главного тренера «Пари НН».

— Почему выбрали именно Алексея Шпилевского?

— Я не в курсе, были ли у него другие варианты, это надо спрашивать у него. Что касается нас, то у нас был лонг-лист с большим фактурным анализом, в который входили: опыт, достижения, образование, тренерский почерк. В данном случае этот футбол — атакующий, который предполагает уход от традиционного образа «Пари НН», который нам не нравится. Я не удовлетворен не только результатом, но и качеством игры. В этом лонг-листе были факторы, связанные с условиями работы, тренерским штабом, и нам по результатам этого анализа показалось, что Шпилевский — наиболее предпочтительный вариант. У нас было шесть или семь кандидатов, которых мы оценивали по балльной системе, и он набрал наибольшее количество очков в этом рейтинге. Он был номер один, и мы получили то, что хотели.

16 июня нижегородский клуб объявил о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера. Ранее Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны в 2023 году.

В тот же день РФС объявил, что «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.