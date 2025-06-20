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Глава Нижегородской области Никитин — о назначении Шпилевского в «Пари НН»: «Получили, что хотели»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» о выборе нового главного тренера «Пари НН».

— Почему выбрали именно Алексея Шпилевского?

— Я не в курсе, были ли у него другие варианты, это надо спрашивать у него. Что касается нас, то у нас был лонг-лист с большим фактурным анализом, в который входили: опыт, достижения, образование, тренерский почерк. В данном случае этот футбол — атакующий, который предполагает уход от традиционного образа «Пари НН», который нам не нравится. Я не удовлетворен не только результатом, но и качеством игры. В этом лонг-листе были факторы, связанные с условиями работы, тренерским штабом, и нам по результатам этого анализа показалось, что Шпилевский — наиболее предпочтительный вариант. У нас было шесть или семь кандидатов, которых мы оценивали по балльной системе, и он набрал наибольшее количество очков в этом рейтинге. Он был номер один, и мы получили то, что хотели.

16 июня нижегородский клуб объявил о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера. Ранее Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны в 2023 году.

В тот же день РФС объявил, что «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
Алексей Шпилевский
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
2
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
3
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
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ЦСКА

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П
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Зенит

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