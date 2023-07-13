«Ростов» объявил о трансфере иранского вингера Мохеби

«Ростов» объявил о трансфере вингера португальской «Санта-Клары» Мохаммада Мохеби.

Клуб достиг договоренности о переходе 24-летнего иранца, сумма сделки и срок контракта с футболистом не уточняется.

В сезоне-2022/23 Мохеби выступал за «Эстегляль» на правах аренды из «Санта-Клары». В составе иранской команды игрок забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Также на счету Мохеби 3 гола в 5 матчах за сборную Ирана.