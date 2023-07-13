Семин — о трансфере Медины в «Спартак»: «Он просто не подходил ЦСКА»
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они его легко отпустили в «Спартак». Нужны ли усиления ЦСКА? В клубе должны лучше знать, чем мы все. Наверное, ЦСКА нужен нападающий. Вот «Спартак» взял игрока из «Кадиса». По-моему, это очень сильный нападающий», — цитирует Семина Metaratings.
«Спартак» 10 июля объявил о переходе Медины. 26-летний парагваец подписал контракт до 2026 года. По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за игрока около 7,5 миллиона евро.
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|21.07
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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