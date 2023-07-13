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Семин — о трансфере Медины в «Спартак»: «Он просто не подходил ЦСКА»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они его легко отпустили в «Спартак». Нужны ли усиления ЦСКА? В клубе должны лучше знать, чем мы все. Наверное, ЦСКА нужен нападающий. Вот «Спартак» взял игрока из «Кадиса». По-моему, это очень сильный нападающий», — цитирует Семина Metaratings.

«Спартак» 10 июля объявил о переходе Медины. 26-летний парагваец подписал контракт до 2026 года. По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за игрока около 7,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-chalov-dostatochno-kollektivnyi-igrok-no-cska-nuzhen-napadayushii-265874/
Хесус Медина
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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