В агентстве Виллиана Роши рассказали об интересе к игроку от других команд

Представители агентства Sferico Sports Management высказались об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

«После выступлений в прошлом сезоне есть интерес к Виллиану от многих команд. Но самому Роше очень нравится играть в ЦСКА», — приводит слова представителей агентства «РБ Спорт».

28-летний бразилец перешел в ЦСКА в 2022 году из «Портимоненсе». В сезоне-2022/23 он провел 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.