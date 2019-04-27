"Анжи" сыграл вничью с "Ростовом" (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

В составе хозяев отличился Камиль Закиров. У гостей забил Роман Еременко. "Анжи" набрал 20 очков и занимает 15-е место в чемпионате России. "Ростов" на седьмом месте - 36 очков.

В следующем туре "Анжи" на выезде сыграет с "Енисеем", а "Ростов" примет "Краснодар".

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:1 (0:1)​

Голы: Еременко, 35 (0:1). Закиров, 77 (1:1).

"Анжи": Дюпин, Ахъядов, Белов, Калошин, Гапон, Гиголаев (Эльмурзаев, 74), Закиров, Ондуа, Кулик, Долгов, Понсе (Лескано, 79).

"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Еременко, Глебов, Норманн, Попов (Ионов, 71), Сигурдарсон (Шомуродов, 69), Зуев (Зайнутдинов, 84).

Предупреждения: Зуев, 55. Эльмурзаев, 84.

Судьи: Карасев. Калугин, Сафьян (все - Москва).

27 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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