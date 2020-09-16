«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. Игра должна была пройти 13 сентября.

В среду, 16 сентября, стало известно, что РФС засчитал поражение «Ротору» во встрече с «быками».

«Матч «Ротор» — «Краснодар» отменили три дня назад, — говорится в письме дончан. — Что произошло за это время и почему матч «Ростов» — «Ротор» проводить безопасно?

— Отмена матча в Волгограде и решение господина Прядкина о проведении матча в Ростове через 6 дней — это не двойные стандарты?

— Верит ли господин Прядкин, как президент Лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали?

— Готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»?

Наш клуб рассчитывает на оперативную реакцию президента РПЛ Сергея Прядкина на указанное письмо". (Максим Алланазаров)

Напомним, что в минувшем сезоне, 17 июня, «Ростов» ушел в полном составе на двухнедельный карантин, так как в команде выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Дончане хотели перенести матч 23-го тура чемпионата России против «Сочи», но соперники не согласились. Желто-синие выставили смешанный состав из игроков юношеских и молодежных команд, уступив сочинцам со счетом 1:10.