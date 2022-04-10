«Ростов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ 10 апреля.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков — Мелехин, Осипенко, Лангович, Сильянов — Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин — Комличенко, Полоз.

Запасные: Бабурин, Терентьев, Поярков, Калинин, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

Стартовый состав «Локомотива»: Худяков — Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян — Баринов, Петров, Бека-Бека, Жемалетдинов — Кухта, Изидор.

Запасные: Гильерме, Матюнин, Рыбус, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Карпукас, Керк.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив». Игра начнется в 19.30 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Команда Валерия Карпина с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — шестой с 37 баллами.