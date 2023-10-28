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Сегодня, 15:30

«Крылья Советов» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ

Матч 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» начнется 28 октября в 16:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Крылья Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» на своем поле примут «Оренбург» в матче 13-го тура чемпионата России 28 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург

Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16.15 мск.

Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Последняя очная встреча команд завершилась вничью — матч закончился со счетом 1:1.

По итогам 12 туров «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 21 очко. «Оренбург» располагается на 15-й строчке с 7 баллами.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
12
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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