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«Ростов» — «Локомотив»: видеообзор матча 24-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
10 апреля. «Ростов» — «Локомотив» — 4:1.
Фото ФК «Локомотив».

«Ростов» на своем поле разгромил «Локомотив» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России.

В составе хозяев голами отметились Кирилл Щетинин, Максим Осипенко, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. У гостей 11-метровый удар реализовал Вильсон Изидор.

Железнодорожники с 35-й минуты играли меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна.

«Локомотив» с 37 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов», набрав 28 очков, вышел на десятую строчку.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Локомотив
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Краснодар

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Локомотив

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