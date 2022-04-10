«Ростов» — «Локомотив»: видеообзор матча 24-го тура РПЛ

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«Ростов» на своем поле разгромил «Локомотив» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России.

В составе хозяев голами отметились Кирилл Щетинин, Максим Осипенко, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. У гостей 11-метровый удар реализовал Вильсон Изидор.

Железнодорожники с 35-й минуты играли меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна.

«Локомотив» с 37 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов», набрав 28 очков, вышел на десятую строчку.