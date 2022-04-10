Хапов прокомментировал крупное поражение «Локомотива» от «Ростова»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:4).

Для Хапова этот матч стал дебютным на посту главного тренера московского клуба.

— Комментировать пока особо нечего, потому что мы очень неважно начали игру. «Ростов» с первых минут во всем был лучше: в агрессии, в движении, в выигранных единоборствах. То, что мы планировали, не получалось. И когда счет стал 2:0, и после удаления, уже сложно что-то было поменять. Будем разбираться, почему так произошло. На этом жизнь не заканчивается. Конечно, это удар по нам. Проанализируем ошибки, будем двигаться дальше, улучшать все, исправлять все.

— Вы сказали, что 2:0, удаление — трудно было что-то поменять. Можно ли говорить, что команда смирилась с поражением?

— Ни в коем случае. Я сказал, что очень сложно было перевернуть. Мы пытались сделать это во втором тайме, но потом случился третий гол. Команда старалась, играла, но сложно было при сегодняшнем настрое «Ростова» что-то им противопоставить.

— Ваша команда давала много пространства «Ростову» на своей половине поля при розыгрыше мяча. С чем это связано?

— Я еще раз повторюсь: то, что мы планировали, у нас не пошло с первой минуты: ни агрессии, ни высокий прессинг, ни контроль мяча — это то, чего мы хотели. Чуть-чуть поменяли схему: четыре защитника, Баринов играл опорника, две восьмерки поставили, два вингера и Ян впереди. За счет этого думали агрессию создать, но у нас не получилось.

— Во втором тайме в перерыве произошла двойная замена. Это было связано с тем, что одного футболиста не хватало? Или были другие задачи?

— Мы поменяли двух игроков, потому что посчитали, что они недостаточно хорошо выполняли те установки, которые мы дали перед игрой.

— Вы ехали в Ростов на поезде. Сказалась ли эта поездка на физическом состоянии игроков? Можно ли сказать, что результат стал следствием дороги?

— Мы добирались семнадцать часов, но, я думаю, это не отговорка. Ребята вчера провели тренировку, встряхнулись. Хотя, конечно, движение было неважным у нас. Наверное, дорога сказалась, но это не основная причина.