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Сегодня, 23:34

Хапов прокомментировал крупное поражение «Локомотива» от «Ростова»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:4).

Для Хапова этот матч стал дебютным на посту главного тренера московского клуба.

— Комментировать пока особо нечего, потому что мы очень неважно начали игру. «Ростов» с первых минут во всем был лучше: в агрессии, в движении, в выигранных единоборствах. То, что мы планировали, не получалось. И когда счет стал 2:0, и после удаления, уже сложно что-то было поменять. Будем разбираться, почему так произошло. На этом жизнь не заканчивается. Конечно, это удар по нам. Проанализируем ошибки, будем двигаться дальше, улучшать все, исправлять все.

— Вы сказали, что 2:0, удаление — трудно было что-то поменять. Можно ли говорить, что команда смирилась с поражением?

— Ни в коем случае. Я сказал, что очень сложно было перевернуть. Мы пытались сделать это во втором тайме, но потом случился третий гол. Команда старалась, играла, но сложно было при сегодняшнем настрое «Ростова» что-то им противопоставить.

— Ваша команда давала много пространства «Ростову» на своей половине поля при розыгрыше мяча. С чем это связано?

— Я еще раз повторюсь: то, что мы планировали, у нас не пошло с первой минуты: ни агрессии, ни высокий прессинг, ни контроль мяча — это то, чего мы хотели. Чуть-чуть поменяли схему: четыре защитника, Баринов играл опорника, две восьмерки поставили, два вингера и Ян впереди. За счет этого думали агрессию создать, но у нас не получилось.

— Во втором тайме в перерыве произошла двойная замена. Это было связано с тем, что одного футболиста не хватало? Или были другие задачи?

— Мы поменяли двух игроков, потому что посчитали, что они недостаточно хорошо выполняли те установки, которые мы дали перед игрой.

— Вы ехали в Ростов на поезде. Сказалась ли эта поездка на физическом состоянии игроков? Можно ли сказать, что результат стал следствием дороги?

— Мы добирались семнадцать часов, но, я думаю, это не отговорка. Ребята вчера провели тренировку, встряхнулись. Хотя, конечно, движение было неважным у нас. Наверное, дорога сказалась, но это не основная причина.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
4:1
Локомотив
Голы
Щетинин, 33 (1:0), Осипенко, 43 (2:0), Полоз, 61 (3:0), Комличенко, 70 (4:0), Изидор, 81 (4:1)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин (Поярков, 88) Глебов Байрамян Тугарев (Селява, 60) Лангович Щетинин (Сухомлинов, 90) Полоз Комличенко (Соу, 89)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Баринов Бека Бека (Марадишвили, 46) Жемалетдинов (Керк, 63) Тикнизян Петров (Рыбус, 42) Кухта (Бабкин, 46) Изидор
Предупреждения
Осипенко 30’  -  Изидор 30’, Живоглядов 66’, Баринов 82’
Удаления
Тикнизян 36’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/khapov-press-rostov/
Заур Хапов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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«Ростов» — «Локомотив»: видеообзор матча 24-го тура РПЛ
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1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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