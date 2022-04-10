Хапов прокомментировал крупное поражение «Локомотива» от «Ростова»
Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:4).
Для Хапова этот матч стал дебютным на посту главного тренера московского клуба.
— Комментировать пока особо нечего, потому что мы очень неважно начали игру. «Ростов» с первых минут во всем был лучше: в агрессии, в движении, в выигранных единоборствах. То, что мы планировали, не получалось. И когда счет стал 2:0, и после удаления, уже сложно что-то было поменять. Будем разбираться, почему так произошло. На этом жизнь не заканчивается. Конечно, это удар по нам. Проанализируем ошибки, будем двигаться дальше, улучшать все, исправлять все.
— Вы сказали, что 2:0, удаление — трудно было что-то поменять. Можно ли говорить, что команда смирилась с поражением?
— Ни в коем случае. Я сказал, что очень сложно было перевернуть. Мы пытались сделать это во втором тайме, но потом случился третий гол. Команда старалась, играла, но сложно было при сегодняшнем настрое «Ростова» что-то им противопоставить.
— Ваша команда давала много пространства «Ростову» на своей половине поля при розыгрыше мяча. С чем это связано?
— Я еще раз повторюсь: то, что мы планировали, у нас не пошло с первой минуты: ни агрессии, ни высокий прессинг, ни контроль мяча — это то, чего мы хотели. Чуть-чуть поменяли схему: четыре защитника, Баринов играл опорника, две восьмерки поставили, два вингера и Ян впереди. За счет этого думали агрессию создать, но у нас не получилось.
— Во втором тайме в перерыве произошла двойная замена. Это было связано с тем, что одного футболиста не хватало? Или были другие задачи?
— Мы поменяли двух игроков, потому что посчитали, что они недостаточно хорошо выполняли те установки, которые мы дали перед игрой.
— Вы ехали в Ростов на поезде. Сказалась ли эта поездка на физическом состоянии игроков? Можно ли сказать, что результат стал следствием дороги?
— Мы добирались семнадцать часов, но, я думаю, это не отговорка. Ребята вчера провели тренировку, встряхнулись. Хотя, конечно, движение было неважным у нас. Наверное, дорога сказалась, но это не основная причина.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0