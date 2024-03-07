«Ростов» сыграет с «Краснодаром» в 20-м туре чемпионата России 8 марта, в пятницу. Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Ростов» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречи РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платных онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

По итогам 19 туров РПЛ сезона 2023 / 2024 команда Валерия Карпина с 24 баллами занимает 10-е место в турнирной таблице. Краснодарский клуб в 39 баллами — лидер чемпионата.

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