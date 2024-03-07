Башич отметил, что Вера достоин играть в клубах топ-5 лиг Европы

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился мнением о том, кто из команды по уровню достоин играть в клубе из топ-5 лиг Европы.

«По-моему, Лукас Вера. Он показывает стабильность, играет без травм полтора года. Он точно входит в топ-5 полузащитников чемпионата России. Он любой команде не помешал бы», — приводит «РБ Спорт» слова Башича.

Лукас Вера перешел в «Оренбург» в 2022 году. Всего за российскую команду он провел 49 матчей, в которых отметился 3 голами и 11 результативными передачами. Его контракт с оренбургской командой рассчитан до 2025 года.