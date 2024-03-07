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7 марта, 18:26

Башич отметил, что Вера достоин играть в клубах топ-5 лиг Европы

Алина Савинова
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился мнением о том, кто из команды по уровню достоин играть в клубе из топ-5 лиг Европы.

«По-моему, Лукас Вера. Он показывает стабильность, играет без травм полтора года. Он точно входит в топ-5 полузащитников чемпионата России. Он любой команде не помешал бы», — приводит «РБ Спорт» слова Башича.

Лукас Вера перешел в «Оренбург» в 2022 году. Всего за российскую команду он провел 49 матчей, в которых отметился 3 голами и 11 результативными передачами. Его контракт с оренбургской командой рассчитан до 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
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30.03 00:00
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