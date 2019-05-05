На 32-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Ростов" – "Краснодар" ошибся арбитр Василий Казарцев, не назначивший второй пенальти в ворота хозяев поля. Судья не стал наказывать Гацкана, который задержал руками Мартыновича.

32-я минута матча "Ростов" - "Краснодар".

32-я минута матча "Ростов" - "Краснодар".

При розыгрыше углового капитан ростовчан сначала бросил взгляд на судью и на мяч, а затем был занят исключительно тем, что пытался помешать Мартыновичу добраться до мяча. С этой задачей Гацкан успешно справился.

32-я минута матча "Ростов" - "Краснодар".

32-я минута матча "Ростов" - "Краснодар".

32-я минута матча "Ростов" - "Краснодар".

А вот на 24-й минуте Казарцев принял верное решение. Он наказал ростовского защитника Новосельцева, задержавшего соперника руками, 11-метровым и желтой карточкой. (Александр Бобров)​

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