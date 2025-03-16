«Ростов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Краснодаром» в рамках 21-го тура РПЛ в воскресенье, 16 марта. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

По итогам 20-ти туров премьер-лиги команда из Ростова набрала 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Краснодарцы с 43 баллами располагаются на первой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 17:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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