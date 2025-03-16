Промес эмоционально поддержал «Спартак» перед матчем с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес поддержал красно-белых перед матчем 21-го тура РПЛ с «Зенитом».

В своих социальных сетях клуб опубликовал ряд видео, на которых бывшие футболисты «Спартака» и болельщики московской команды желают ей удачи в игре с «Зенитом».

«Давай *****», — прокомментировал нидерландец публикацию.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды.

На родине футболист приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом. Сейчас футболист выступает за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».