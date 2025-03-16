Мелкадзе сравнил свой стиль игры с хищным животным: «Леопард — внимательность и реакция, он глазами все видит»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» оценил свой стиль игры.

— Могли бы сравнить свой стиль игры с каким-то животным?

— Слон (смеется).

— Почему именно слон?

— Я не знаю, ну, пусть леопард будет.

— Из-за чего?

— Насколько я знаю, леопард — это внимательность и реакция. Он глазами все видит.

В январе Мелкадзе перешел в «Ахмат» из «Колхети». В этом сезоне 27-летний нападающий сыграл три матча за грозненцев и отдал 1 голевую передачу.

Александр Абустин, Дарик Агаларов