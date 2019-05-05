Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон на 25-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против "Ростова" реализовал пенальти за фол защитника хозяев Ивана Новосельцева​.

Гоклипер "Ростова" Сергей Песьяков угадал направление удара и чуть не достал мяч, но исполнение у Классона было идеальным – впритирку со штангой.

"Ростов" с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 46 баллами располагается на третьей строчке.

"Ростов" – "Краснодар": чемпионат России, онлайн-трансляция, 27-й тур, начало – в 19.00 (мск).