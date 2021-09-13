Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко заменил нападающего Джону Кордобу по ходу матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Причем сделал это еще в первом тайме.

Отметим, что тренер снял с игры лучшего бомбардира команды, когда «быки» уступали в счете 0:1 и остались в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.