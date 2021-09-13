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«Ростов» — «Краснодар»: Гончаренко заменил Кордобу в первом тайме

20:07
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко заменил нападающего Джону Кордобу по ходу матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Причем сделал это еще в первом тайме.

Отметим, что тренер снял с игры лучшего бомбардира команды, когда «быки» уступали в счете 0:1 и остались в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.

Ростов — Краснодар

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Иван Шитик все материалы автора

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