«Рубин» — «Урал»: Дрейер оформил дубль
20:08
Рубин" забил третий мяч в ворота «Урала» в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
На 80-й минуте отличился Андерс Дрейер. Он оформил дубль.
Счет матча — 3:0 в пользу «Рубина».
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