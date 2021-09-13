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«Рубин» — «Урал»: Дрейер оформил дубль

20:08
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Рубин" забил третий мяч в ворота «Урала» в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

На 80-й минуте отличился Андерс Дрейер. Он оформил дубль.

Счет матча — 3:0 в пользу «Рубина».

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Евгений Петров все материалы автора

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