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«Ростов»: информация о том, что Карпин ушел с пресс-конференции из-за вопроса по травмированным — бред

20:58
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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PR-директор «Ростова» Денис Штанько заявил, что главный тренер дончан Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1) из-за того, что журналисты не стали задавать ему вопросы.

— Информация о том, что Карпина взбесил вопрос о травмированных — конечно, бред, — сказал Штанько. — Валерий Георгиевич был готов ответить на все вопросы по игре, однако больше вопросов из зала не последовало, поэтому пресс-конференция так быстро закончилась. На опубликованном в СМИ видео это прекрасно видно. (Сергей Егоров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

ЦСКА — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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