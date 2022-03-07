Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:19

Григорий Иванов: «Нам не дали пенальти на последней минуте, это печально»

Президент «Урала» высказал претензии судьям после матча с «Краснодаром»
Антон Иванов

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил судейство в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:1).

В концовке второго тайма было подозрение на нарушение правил в штрафной площади «быков» со стороны игроков «Краснодара», но ВАР постановил, что причин назначать пенальти не было.

«Мне показалось, что нашего игрока держали за майку в штрафной. Сафонов ошибся на выходе, нашему игроку не дали пробить по воротам. Нам не дали пенальти на последней минуте, это печально. А «Краснодар» получил свой одиннадцатиметровый. В одном случае судья пошел смотреть повтор, в другом — нет. Почему так происходит? Турбин целых две минуты стоял слушал наушник. Опять какие-то странные решения принимаются. Еще раз все убеждаются в том, что ВАР убивает футбол. Нам что теперь, каждую игру пенальти и удаления будут давать? Я могу быть необъективным, но это странно», — заявил Иванов.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 19 матчах. «Урал» идет на 13-м месте чемпионата России с 19 очками после 20 игр.

ФК Краснодар
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Ростов» — «Сочи»: ВАР отменил красную карточку Песьякову
Петржела: «Кто-то сомневался в чемпионстве «Зенита»? Их титул — вопрос времени»
Стукалов считает, что «Уфа» наиграла на один гол в матче с «Зенитом»
РПЛ: «Краснодар» обыграл «Урал», «Зенит» победил «Уфу» и другие матчи 20-го тура
Файзулин отреагировал на победу «Зенита» над «Уфой»
«Сочи» обыграл «Ростов» благодаря голу Нобоа на второй добавленной минуте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» и «Сочи» не забили голов в первом тайме

Глава российских судей уехал в Португалию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости