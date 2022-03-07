Григорий Иванов: «Нам не дали пенальти на последней минуте, это печально»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил судейство в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:1).

В концовке второго тайма было подозрение на нарушение правил в штрафной площади «быков» со стороны игроков «Краснодара», но ВАР постановил, что причин назначать пенальти не было.

«Мне показалось, что нашего игрока держали за майку в штрафной. Сафонов ошибся на выходе, нашему игроку не дали пробить по воротам. Нам не дали пенальти на последней минуте, это печально. А «Краснодар» получил свой одиннадцатиметровый. В одном случае судья пошел смотреть повтор, в другом — нет. Почему так происходит? Турбин целых две минуты стоял слушал наушник. Опять какие-то странные решения принимаются. Еще раз все убеждаются в том, что ВАР убивает футбол. Нам что теперь, каждую игру пенальти и удаления будут давать? Я могу быть необъективным, но это странно», — заявил Иванов.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 19 матчах. «Урал» идет на 13-м месте чемпионата России с 19 очками после 20 игр.