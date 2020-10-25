«Ростов» — «Химки»: за что удален Еременко?
На 71-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Химки» (0:2) арбитр Василий Казарцев показал красную карточку полузащитнику ростовчан Роману Еременко и назначил 11-метровый удар. Правильно ли поступил судья?
Примерно за минуту до этого хавбек грубо сыграл против соперника, угодив ему шипами в бедро. Рефери фол сразу не зафиксировал, мяч вылетел за пределы поля. После этого Казарцев подошел к пострадавшему Илье Кухарчуку, что-то уточнил, а затем указал на 11-метровую отметку и удалил Еременко, сразу достав красную карточку.
Предположу, что руководство департамента судейства может поддержать решение судьи. Но, на мой взгляд, лучше бы он вынес нарушителю второе предупреждение. Потому что в момент контакта с ногой Кухарчука Еременко уже согнул свою ногу. В итоге тот все равно покинул бы поле, но оценка случившегося была бы иной, равно как и срок дисквалификации.
А пенальти Казарцеву пришлось отменить, потому что видеоассистенты Владимир Москалев и Максим Гаврилин определили, что фол произошел вне штрафной площади. (Александр Бобров)