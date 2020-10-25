На 71-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Химки» (0:2) арбитр Василий Казарцев показал красную карточку полузащитнику ростовчан Роману Еременко и назначил 11-метровый удар. Правильно ли поступил судья?

Примерно за минуту до этого хавбек грубо сыграл против соперника, угодив ему шипами в бедро. Рефери фол сразу не зафиксировал, мяч вылетел за пределы поля. После этого Казарцев подошел к пострадавшему Илье Кухарчуку, что-то уточнил, а затем указал на 11-метровую отметку и удалил Еременко, сразу достав красную карточку.

Кадр из трансляции «Матч Премьер».

Предположу, что руководство департамента судейства может поддержать решение судьи. Но, на мой взгляд, лучше бы он вынес нарушителю второе предупреждение. Потому что в момент контакта с ногой Кухарчука Еременко уже согнул свою ногу. В итоге тот все равно покинул бы поле, но оценка случившегося была бы иной, равно как и срок дисквалификации.

А пенальти Казарцеву пришлось отменить, потому что видеоассистенты Владимир Москалев и Максим Гаврилин определили, что фол произошел вне штрафной площади. (Александр Бобров)