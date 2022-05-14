«Ростов» обыграл «Химки» и обогнал «Спартак» в турнирной таблице

«Ростов» на своем поле обыграл «Химки» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

В составе хозяев отличились Роман Тугарев и Дмитрий Полоз, единственный гол гостей — на счету Резиуана Мирзова.

Благодаря победе «Ростов» с 38 очками в 29 играх вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Спартак». У красно-белых 37 очков, команде завтра предстоит провести свой матч в рамках 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Химки» занимают 12-ю строчку с 29 очками в 29 играх.