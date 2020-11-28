«Ростов» — «Динамо». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Динамо» на матч 16-го тура Тинькофф РПЛ.
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов, Хаджикадунич, Гигович, Полоз.
Запасные: Рудаков, Безруков, Кочканян, Павловец, Лангович, Топурия, Сухомлинов, Алмквист, Тошевски, Сохиев.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Моро, Комличенко.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Терехов, Грулев, Карапузов, Школик, Захарян, Тюкавин.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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