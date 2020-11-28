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«Ростов» — «Динамо». Стартовые составы

17:47
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Динамо» на матч 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов, Хаджикадунич, Гигович, Полоз.

Запасные: Рудаков, Безруков, Кочканян, Павловец, Лангович, Топурия, Сухомлинов, Алмквист, Тошевски, Сохиев.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Моро, Комличенко.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Терехов, Грулев, Карапузов, Школик, Захарян, Тюкавин.

Ростов — Динамо

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