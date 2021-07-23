Глушенков прокомментировал переход в «Крылья Советов»: «Рад вернуться»
Новичок «Крыльев Советов» Максим Глушенков прокомментировал свой переход из «Спартака» в самарский клуб. «Крылья» арендовали футболиста до конца сезона-2021/22. Начать выступать за команду форвард сможет с 3-го тура.
«Спасибо руководству клуба за доверие. Я рад вернуться в «Крылья Советов». Отдельно хочу поблагодарить Сергея Корниленко за то, что во время переговоров он нашел нужные слова — это было важно для меня. В «Крыльях» собрался отличный коллектив, все понимают друг друга с полуслова. У меня огромное желание помочь команде», — цитирует Глушенкова официальный сайт самарцев.
21-летний Глушенков уже выступал за «Крылья» в сезоне 2019/20. Тогда он провел 10 матчей, в которых забил 3 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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