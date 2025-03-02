«Спартак» догнал «Зенит» и «Краснодар»: турнирная таблица РПЛ после 19-го тура

В воскресенье, 2 марта, завершился 19-й тур чемпионата России. По его итогам «Спартак», победивший «Оренбург» (2:0), догнал по очкам «Зенит» и «Краснодар».

Клуб из Санкт-Петербурга, сыгравший вничью с ЦСКА (0:0), лидирует в таблице по дополнительным показателям. «Спартак» идет на второй строчке, а «Краснодар», который не смог победить «Крылья Советов» (1:1) — на третьей.

Результаты всех матчей 19-го тура РПЛ

В 20-м туре встречаются: 7 марта «Пари НН» — «Краснодар» (18.00), «Локомотив» — «Ахмат» (20.15);

8 марта «Оренбург» — «Ростов» (12.00), «Факел» — «Зенит» (14.30), ЦСКА — «Химки» (17.00), «Динамо» — «Динамо» Мх (19.30);

9 марта «Крылья Советов» — «Акрон» (16.30), «Рубин» — «Спартак» (19.30).