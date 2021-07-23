«Ростов» — «Динамо»: Полоз упал, а Москалев продолжил игру. Судья прав?
На 22-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Динамо» арбитр Владимир Москалев принял верное решение, продолжив игру после падения в динамовской штрафной площади Дмитрия Полоза.
Защитник гостей Диего Лаксальт не сделал ничего, что можно квалифицировать как нарушение правил. Он лишь слегка коснулся соперника рукой.
Ранее на 20-й минуте встречи счет открыл хавбек «Динамо» Арсен Захарян.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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