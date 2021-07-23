Тарасов высказался о своем возвращении в профессиональный футбол
Бывший игрок «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов в сторис в Instagram ответил на вопрос подписчика о своем возможном возвращении в профессиональный футбол.
«Да, конечно. Бросать пока не хочу, заканчивать тоже, поэтому, дай бог, в ближайшее время что-нибудь получится и еще поиграю с удовольствием», — сказал Тарасов.
Тарасов в декабре 2020 года покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В феврале 2021 года он подписал контракт с любительским клубом «Сахалинец». Сейчас 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/tarasov23/2623996730194573342/?hl=ru
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