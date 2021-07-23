Тарасов высказался о своем возвращении в профессиональный футбол

Бывший игрок «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов в сторис в Instagram ответил на вопрос подписчика о своем возможном возвращении в профессиональный футбол.

«Да, конечно. Бросать пока не хочу, заканчивать тоже, поэтому, дай бог, в ближайшее время что-нибудь получится и еще поиграю с удовольствием», — сказал Тарасов.

Тарасов в декабре 2020 года покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В феврале 2021 года он подписал контракт с любительским клубом «Сахалинец». Сейчас 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.