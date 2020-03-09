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«Ростов» — ЦСКА: пенальти все-таки следовало перебить

16:18
21-я минута матча. 21-я минута матча.
21-я минута матча.
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По уточненным данным, на 21-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА 11-метровый в ворота гостей все-таки следовало перебить. Игорь Акинфеев действительно не нарушил правила игры, оставив одну ногу на линии ворот. А вот один из его партнеров еще до удара вбежал в полукруг перед штрафной, не выполнив одно из условий процедуры выполнения пенальти. Этот же игрок ЦСКА извлек выгоду из нарушения — он первым прибежал к мячу и не позволил сопернику добить его в ворота.

21-я минута матча.
21-я минута матча.

Видеоарбитр Станислав Васильев должен был заметить нарушение и дать сигнал судье Владиславу Безбородову. (Александр Бобров)

Ростов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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