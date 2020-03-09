По уточненным данным, на 21-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА 11-метровый в ворота гостей все-таки следовало перебить. Игорь Акинфеев действительно не нарушил правила игры, оставив одну ногу на линии ворот. А вот один из его партнеров еще до удара вбежал в полукруг перед штрафной, не выполнив одно из условий процедуры выполнения пенальти. Этот же игрок ЦСКА извлек выгоду из нарушения — он первым прибежал к мячу и не позволил сопернику добить его в ворота.

21-я минута матча.

Видеоарбитр Станислав Васильев должен был заметить нарушение и дать сигнал судье Владиславу Безбородову. (Александр Бобров)