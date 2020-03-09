Проход болельщиков ЦСКА на «Ростов-Арену» на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова» осуществляется в штатном режиме.

Все, приехавшие поддержать гостей фанаты красно-синих, успеют занять свои места до начала игры. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что из-за сбоя в системе контроля билетов, зрителей пускают только через один вход. (Евгений Белоусов)