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«Ростов» — ЦСКА: болельщиков гостей пускают в штатном режиме

13:59
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Проход болельщиков ЦСКА на «Ростов-Арену» на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова» осуществляется в штатном режиме.

Все, приехавшие поддержать гостей фанаты красно-синих, успеют занять свои места до начала игры. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что из-за сбоя в системе контроля билетов, зрителей пускают только через один вход. (Евгений Белоусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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