Судейство

1 ноября 2025, 22:30

«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой не снял майку после гола. Почему он получил предупреждение?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Андрей Мостовой.
Фото Скриншот трансляции

На 90+4-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (2:0) Андрей Мостовой за особое празднование гола был правильно наказан судьей Артемом Чистяковым предупреждением. Зенитовец не снял майку, за что же он получил желтую карточку?

Мостовой надел на голову балаклаву, а потом удивился решению арбитра.

Но по правилам игры футболист должен быть предупрежден, если при праздновании гола он закрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом. Так и произошло.

Андрей Мостовой отпраздновал гол в воротах «Локомотива» с балаклавой на голове.
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября 2025, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Локомотив

Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
«Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
«Ростов» в меньшинстве уступил «Акрону», два гола ростовчан отменили в концовке

Мостовой отпраздновал гол в ворота «Локомотива» с балаклавой на голове
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 52-19 65
2
 Краснодар 29 19 6 4 57-23 63
3
 Локомотив 29 14 11 4 53-36 53
4
 Спартак 29 15 6 8 47-39 51
5
 ЦСКА 29 14 6 9 41-32 48
6
 Балтика 29 11 13 5 37-19 46
7
 Рубин 29 11 9 9 27-28 42
8
 Динамо 29 11 9 9 49-39 42
9
 Ахмат 29 9 9 11 34-38 36
10
 Ростов 29 8 9 12 25-31 33
11
 Оренбург 29 7 8 14 29-41 29
12
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-49 29
13
 Акрон 29 6 9 14 34-49 27
14
 Динамо Мх 29 5 10 14 19-37 25
15
 Пари НН 29 6 4 19 24-48 22
16
 Сочи 29 6 3 20 28-59 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит - : -
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург - : -
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон - : -
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив - : -
17.05 18:00 Рубин – Пари НН - : -
17.05 18:00 Балтика – Динамо - : -
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак - : -
17.05 18:00 Сочи – Ахмат - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 25 1 5
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 27 1 3
