«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой не снял майку после гола. Почему он получил предупреждение?

На 90+4-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (2:0) Андрей Мостовой за особое празднование гола был правильно наказан судьей Артемом Чистяковым предупреждением. Зенитовец не снял майку, за что же он получил желтую карточку?

Мостовой надел на голову балаклаву, а потом удивился решению арбитра.

Но по правилам игры футболист должен быть предупрежден, если при праздновании гола он закрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом. Так и произошло.