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«Ростов» — «Ахмат»: все голы матча РПЛ

17:48
26 сентября. «Ростов» — «Ахмат».
26 сентября. «Ростов» — «Ахмат».
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«Ростов» на своем поле принимает «Ахмат» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России.

36-я минута: гол Лысцова

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

53-я минута: гол Коновалова

Ростов — Ахмат

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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