«Ростов» — «Ахмат»: все голы матча РПЛ
17:48
«Ростов» на своем поле принимает «Ахмат» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России.
36-я минута: гол Лысцова
53-я минута: гол Коновалова
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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