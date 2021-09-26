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Промес — о голе «Уфе»: «Как вы могли видеть, повод особенный. Моя жена беременна»

18:30
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о голе, который он забил в ворота «Уфы» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Как вы могли видеть, повод особенный. Моя жена беременна. И я посчитал это подходящим моментом для того, чтобы сообщить миру: мы ждем еще одного ребенка.

Много наших игроков остались впереди. Мы хорошо прессинговали. А дальше был просто инстинкт: я почувствовал, что мы можем перехватить мяч. Когда он оказался у меня, я быстро среагировал, смог выполнить довольно сложное действие, чтобы перебросить мяч через защитника. В завершении удача была на моей стороне.

Счастлив, что снова забил. Нахожусь в хорошей форме. Мне хочется приносить пользу команде. Особенно сейчас, когда мы попали в сложную ситуацию. Но пока я здесь, буду делать все, чтобы вернуть «Спартак» на вершину», — сказал Промес клубному каналу красно-белых.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=SekNBh1d_10&t=38s

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Иван Шитик все материалы автора

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