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Гацкан: «В «Ростове» нет команды, каждый сам за себя. Я готов войти в тренерский штаб»

18:48
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Экс-капитан «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал поражение команды в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Ростов» сыграл сегодня плохо, они не заслужили очки. По поводу нового исполняющего обязанности главного тренера пока ничего не могу сказать, одна игра всего лишь прошла. Пойду ли я, если меня позовут в тренерский штаб? Конечно, даже не думая. «Ростов» в моем сердце навсегда, моя родная команда, я готов ей помогать всегда. В команде каждый играет сам за себя, не вижу команды. Так дело не пойдет. Нужно стать настоящим коллективом, тогда результат придет", — сказал Гацкан в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на девятое место. У «Ростова» шесть очков и 15-я позиция. Команда провела первый матч после отставки Юрия Семина с поста главного тренера.

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Сергей Федоров все материалы автора

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