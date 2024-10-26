«Ростов» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 26 октября

«Ростов» примет «Ахмат» в рамках 13-го тура чемпионата России в субботу, 26 октября. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 12-ти туров премьер-лиги команда Валерия Карпина набрала 13 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. Команда из Грозного с 6-ю баллами идет на 16-й строчке чемпионата.

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