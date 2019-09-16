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Норманн забил сумасшедший гол в матче «Ростов» — «Ахмат». И это — после удара по ногам

21:55
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В матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» принимает «Ахмат». Хозяева вышли вперед посде дальнего удара полузащитника Матиаса Норманна.

Норвежский полузащитник пробил, не доходя до штрафной грознецев. Мяч влетел в сетку от перекладины ворот.

Незадолго до этого Норманн сделал сальто после удара по ногам, а Антон Швец получил красную карточку.

Ростов — Ахмат

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