В матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» принимает «Ахмат». Хозяева вышли вперед посде дальнего удара полузащитника Матиаса Норманна.

Норвежский полузащитник пробил, не доходя до штрафной грознецев. Мяч влетел в сетку от перекладины ворот.

Незадолго до этого Норманн сделал сальто после удара по ногам, а Антон Швец получил красную карточку.

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