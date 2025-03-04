Черчесов сравнил составы «Зенита» и ЦСКА: «Нет такого, чтобы это были игроки разного уровня»

Российский тренер Станислав Черчесов поделился мнением о составе «Зенита» после зимней трансферной кампании. Он не считает, что игроки питерского клуба по уровню значительно лучше футболистов ЦСКА.

«Глядя на состав «Зенита», невозможно сказать, что вот этот или иной игрок на голову выше игрока ЦСКА. Поэтому теперь у Семака задача — из этих хороших футболистов сделать команду. Звезд нет, которые сами решают, уже надо переформатироваться. Было ли у «Зенита» преимущество над ЦСКА, если сравнивать игроков по позициям стартового состава? Я не видел этого. Да, есть какие-то нюансы, но нет такого, чтобы это были игроки разного уровня. Поэтому и игра такая сложилась», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В субботу, 1 марта, «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

Сине-бело-голубые набрали 40 очков и лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Спартак» (40) и «Краснодар» (40) по дополнительным показателям. Армейцы с 32 баллами располагаются на шестой позиции.