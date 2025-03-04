Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А

Андрей Аршавин, который в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы, получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

«Тренер», — подписал Аршавин фотографию с дипломом в социальных сетях.

43-летний Аршавин завершил карьеру в 2018 году. В настоящее время специалист работает в «Зените» заместителем председателя правления по спортивному развитию. За время игровой карьеры он трижды завоевывал титул чемпиона России, а также выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России. В составе сборной России Аршавин дошел до полуфинала чемпионата Европы 2008 года.