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4 марта 2025, 11:45

Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А

Камила Абдурахманова
корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Андрей Аршавин, который в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы, получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

«Тренер», — подписал Аршавин фотографию с дипломом в социальных сетях.

43-летний Аршавин завершил карьеру в 2018 году. В настоящее время специалист работает в «Зените» заместителем председателя правления по спортивному развитию. За время игровой карьеры он трижды завоевывал титул чемпиона России, а также выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России. В составе сборной России Аршавин дошел до полуфинала чемпионата Европы 2008 года.

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Андрей Аршавин
УЕФА
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
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