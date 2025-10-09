«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес ЦСКА и судьи

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о вынесенных решениях по итогам матча 11-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Штраф за выход за пределы технической зоны. Манель Эспозито (тренер ЦСКА. — Прим. «СЭ») наказан на 10 тысяч рублей, Фабио Челестини (главный тренер ЦСКА. — Прим. «СЭ») — на 20 тысяч. Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения. Штраф — 20 тысяч. Ненаду Сакичу (тренер «Спартака». — Прим. «СЭ») и Винченцо Сасо (тренер «Спартака». — Прим. «СЭ») — штраф 10 тысяч рублей за систематический выход из технической зоны. «Спартак» также оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные выражения болельщиков в адрес судьи матча и ЦСКА», — сказал Григорьянц.

Игра прошла 5 октября на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2.