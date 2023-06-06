Карасев — об отсутствии еврокубков: «Надо жить дальше. Есть чемпионат и Кубок России»

Российский арбитр Сергей Карасев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии работы в европейских турнирах.

— Как вы переживаете отсутствие еврокубков?

— Сейчас — нормально. Год назад мы точно поняли: быстро все не разрешится. Надо жить дальше, никаких проблем нет. Есть чемпионат России, есть Кубок России, много матчей. Основная мотивация — судить как можно больше матчей. Самое главное, чтобы здоровье не подводило.

Российские команды в феврале прошлого года были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не примет участия в отборе к Евро-2024, а российские клубы не играют в текущем розыгрыше еврокубков.