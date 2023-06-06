«Оренбург» шуточно представил новичка Эмирджана

Пресс-служба «Оренбурга» в своем Telegram-канале шуточно представила новичка команды Эмирджана Гюрлюка.

В канале команды появилась фотография турецкого игрока с презентации с подписью: «Да, Дмитрий Степанович. Фотку получил, когда объявлять будем?»

Второе сообщение в канале: «Ой, не туда».

Из фотографии известно, что форвард будет выступать под номером 7.