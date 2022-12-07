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Сегодня, 20:46

Сотрудник сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции

Иван Шитик
Корреспондент
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Пресс-конференция сборной Бразилии.
Фото AFP
Пресс-конференция сборной Бразилии.
Фото AFP
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В социальных сетях распространилось видео с пресс-конференции нападающего сборной Бразилии Винисиуса.

Футболист спокойно общался с журналистами, но в какой-то момент рассмеялся. Оказалось, что на стол запрыгнул кот, который разлегся прямо перед футболистом.

Пресс-атташе бразильской национальной команды схватил животное и сбросил его со стола.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Бразилия встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет в пятницу, 9 декабря, начало — в 18.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Винисиус Жуниор
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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