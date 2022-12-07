Сотрудник сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции

В социальных сетях распространилось видео с пресс-конференции нападающего сборной Бразилии Винисиуса.

Футболист спокойно общался с журналистами, но в какой-то момент рассмеялся. Оказалось, что на стол запрыгнул кот, который разлегся прямо перед футболистом.

Пресс-атташе бразильской национальной команды схватил животное и сбросил его со стола.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Бразилия встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет в пятницу, 9 декабря, начало — в 18.00 (мск).