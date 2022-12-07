Слуцкий — о Дзюбе: «По росту вышел из детского возраста, но по мозгам не совсем»
Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил об умственных способностях российского нападающего Артема Дзюбы.
«Я знаю, кто знает все эти мультфильмы и просто в страшном порядке. Давайте позвоним Артему Дзюбе. Он вроде как по росту вышел из детского возраста, но по мозгам не совсем. Плюс у него трое детей. Он с ними сидит смотрит. Я знаю, что он помешан. Он просто всегда говорил: «Я в кино, мультфильмах вообще топ». Я говорю, ты вообще топ ни в чем. Как ты можешь быть хоть в чем-то», — сказал Слуцкий в шоу «Контакты» на YouTube-канале «Шастун».
34-летний Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол.
Напомним, летом нападающий поддерживал форму на базе «Рубина» после того, как его контракт с «Зенитом» истек.
Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Он покинул клуб по собственному желанию 15 ноября этого года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2